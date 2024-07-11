"За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці": Князєв не підтвердив затримання на Закарпатті

За словами Князєва, на блокпості у нього попросили документи та попросили проїхати до відділення, де після перевірки документів зв'язалися з НАБУ. Після цього екссуддю відпустили.

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Ексголову Верховного суду Всеволода Князєва, якого недавно відпустили під заставу, затримали на Закарпатті в Солотвиному на одному з контрольних постів. Він дав коментар, сказавши, що в нього перевірили документи, але нині він продовжує відпочинок. Про це пише видання "Бабель".

Журналіст Віталій Глагола писав, що Князєва затримали в кілометрі від кордону із Румунією й доставили до відділу прикордонної служби.

Репортери видання "Бабель" кажуть, що три співрозмовники з якими вони зв'язались, щоб перевірити цю інформацію, це спростовують. Також це підтверджують джерела в правоохоронних органах.

Всеволод Князєв був в автомобілі на місці пасажира. Інформацію про його перебування на Закарпатті передали в ТЦК і поліцію. Сам Князєв повідомив, що в нього просто перевірили документи.

"На блокпості перевірили документи й попросили проїхати з ними до відділу для ретельної перевірки документів. Я не заперечував. Після ретельної перевірки документів зв'язалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті й планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці", — заявив екссуддя.

Журналісти "Суспільного" також зв'язались із правоохоронцями на Закарпатті, ті підтвердили, що колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва виявили закарпатські прикордонники на контрольному посту неподалік румунського кордону.

Він справді їхав в автівці пасажиром. У нього взяли пояснення щодо мети перебування на прикордонні.

Нині у прикордонному підрозділі Князєв не перебуває. Його відправили за межі прикордонної смуги.

Коментар адвоката Князєва

Адвокат Князєва Іван Староста прокоментував інцидент. За його словами, ніякого затримання не було. А сам колишній суддя прибув на Закарпаття аби оздоровитись.

"Розповсюджена інформація не відповідає дійсності. Пан Князєв дійсно перебуває на Закарпатті, куди прибув для оздоровлення в одному із санаторіїв. В селищі Солотвино, яке територіально знаходиться поруч із кордоном, в нього перевірили документи та з'ясували мету приїзду в прикордонну зону. Після з'ясування всіх питань, жодних зауважень з боку прикордонників до Всеволода Князєва не має", — сказав Іван Староста.

Нагадаємо, 15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі в 2,7 мільйона доларів. Хабар був пов'язаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його з посади.

Потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли і Князєв вийшов з-під варти. Наприкінці травня з Князєва зняли електронний браслет.