Посольство США обеспокоилось нападениями на украинских политиков и активистов

Американские дипломаты заявили, что в благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность.

Посольство США в Украине обнародовало заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с участившимися в последнее время нападениями на украинских активистов и политиков.

Дипломаты призвали украинские правоохранительные органы к надлежащему расследованию инцидентов, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этим нападениям.

Об этом говорится в Twitter дипмиссии.

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"Мы обеспокоены недавними потенциальными нападениями, направленными против как политических деятелей, так и представителей гражданского общества. Призываем правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных. В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", – сказано в заявлении.

Напомним, во вторник, 21 июля, перед внеочередным заседанием Верховной Рады облили зеленкой депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина. В ответ на это нардеп ударил нападавшего в голову.

В ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Никто не пострадал.