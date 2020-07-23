На Днепропетровщине 15 пассажиров автобуса пострадали в ДТП, водитель скрылся
Водитель не справился с управлением, автобус слетел в кювет.
На Днепропетровщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадали 15 человек, водитель автобуса скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба полиции.
В автобусе находились 20 пассажиров. Пострадавших доставили в больницу.
Ранее в Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок. На перекрестке столкнулись грузовик, загруженный песком, и микроавтобус, который перевозил ульи с пчелами.
18 июля на трассе Одесса – Рени на большой скорости столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли 6 человек, еще трое госпитализированы.