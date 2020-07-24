Зеленский об участках разведения на Донбассе: сейчас там никого не убивают

Несмотря на то, что погибших там нет, боевики продолжают совершают обстрелы и на этих участках.

Во время посещения Станицы Луганской 23 июля президент Владимир Зеленский сказал, что общество неоднозначно восприняло разведение войск на Донбассе, были опасения, что там обстановка ухудшиться. "Сегодня мы с вами реально видим, что в этих точках никого не убивают. Все думают о вашей безопасности", – сказал он при общении с местными жителями.

Читайте также: Президент Швейцарии привезла на Донбасс 17 грузовиков гумпомощи

По данным штаба ООС, в трех точках разведения: Станице Луганской, Золотом и Петровском/Богдановке, действительно не было случаев, когда украинские военные погибали. Однако неоднократно сообщалось о случаях обстрелов, зафиксированных на этих участках. В частности, обстрелы были зафиксированы 5 апреля, 27 и 30 мая, 13 и 18 июля.

Напомним, в апреле Зеленский говорил, что разведение сил на Донбассе осенью прошлого года способствовало уменьшению обстрелов. По его словам, "в настоящее время идет работа по согласованию новых участков для разведения сил и средств сторон". Но пока такого соглашения нет.