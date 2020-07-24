Романа Скрыпника, взявшего в заложники полицейского в Полтаве, все еще ищут в лесу

По состоянию на 9.00 24 июля правоохранителям еще не удалось задержать полтавчанина Романа Скрыпника, который 23 июля захватил в заложники полицейского, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Нацполицию области.

Главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина сообщила, что "спецоперация продолжается".

"Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут", - заявила Ларина. По ее словам Скрыпник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

На вопрос, вооружен ли Скрыпник и может ли представлять опасность для людей, представитель полтавской полиции ответить не смогла, отметив, что такой информации у нее нет.

В то же время директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко считает, что Скрыпник может представлять опасность.

Роман Скрыпник, фото из его аккаунта в соцсети

"Поскольку человек может быть опасен – то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", – заявил он. И отметил, что думает, что "поиски завершаться успешно".

Напомним, накануне, 23 июля Роман Скрыпник, которого хотели задержать по подозрению в угоне автомобиля, начал угрожать правоохранителям гранатой и взял в заложники полицейского. Обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении Киева. В Решетиловском районе на проселочной дороге он был остановлен, отпустил заложника, который не пострадал, и сбежал в лес.