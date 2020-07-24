Выступавшая в Крыму российская певица Zivert отменила концерты в Украине

В Одессе концерт певицы был запланирован на 24 июля, в Киеве – на 4 августа.

Известная российская певица Zivert (Юлия Зиверт), которая ранее давала концерты в аннексированном Крыму, отменила выступления в Украине. Об этом сама артистка написала в своем Instagram.

"Мне дико жаль сообщать вам об этом, но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный̆ срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила", – написала она.

Zivert добавила, что возврат денег за приобретенные билеты можно осуществить с 21.07 по 28.07.

Отметим, что в Одессе концерт певицы был запланирован на 24 июля, в Киеве – на 4 августа.

Ранее народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила в Facebook, что подала запросы в СБУ и Государственную пограничную службу Украины из-за запланированных концертов Zivert. Она отметила, что организацией концерта Zivert занимается компания "Квартал концерт", которая связана с окружением президента Владимира Зеленского.

Напомним, Министерство культуры исключило из перечня лиц, которым запрещен въезд в Украину, российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала аннексированный Крым.