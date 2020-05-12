Певец Брайан Адамс обвинил "пожирателей летучих мышей" в отмене своих концертов

И продавцов продуктовых китайских рынков в общем

Канадский и американский певец Брайан Адамс записал обращение, в котором посетовал на отмену своих концертов и обвинил в этом "пожирателей летучих мышей". Ролик опубликованный в его аккаунте в Instagram, уже вызвал волну критики, но нашел и поддержку.

Адамс исполнил под гитару свой хит 1983 года Cuts Like a Knife и написал под роликом пост, в котором рассказал, что его концертный тур в Британии был отменен. И обвинил в этом продавцов так называемого "мокрого рынка" (wet market) в Ухане, продуктового базара, откуда, по одной из версий и началась пандемия коронавируса. Такое название подобные рынки получили оттого, что там постоянно мокрый пол.

"Сегодня должен был состояться концерт в Королевском Альберт-холле, но благодаря пожирателям летучих мышей, продаже живых животных на рынке, появлению коронавируса и жадным ублюдкам, теперь весь мир замер в ожидании, не говоря уже о тысячах тех, кто пострадал, или умер от коронавируса, - написал Брайан. – Так что кроме моего "чертового спасибо", могу сказать вам только одно: становитесь веганами!".

Кроме этого певец посетовал, что, несмотря на то, что из-за карантина у него появилось больше времени на семью и детей, он также соскучился за своей "другой семьей" – фанатами и музыкантами. И выразил уверенность, что все скоро закончится и жизнь вернется в нормальное русло. Также певец пообещал исполнять по песне каждый день до конца карантина.

Пост Адамса вызвал вону критики, так как до сих пор точно не установлено, откуда появился коронавирус и нет никаких доказательств, что его спровоцировало поедание летучих мышей. Но также певцу выразили поддержку несколько сотен комментаторов.

Песни Брайана Адамса получили 15 номинаций на Грэмми, также у него есть пять наград "Золотой Глобус" и три номинации на "Оскар". Его песни звучали в 42 фильмах. Он – веган, живет с женой и двумя дочками в канадском Ванкувере.

Как ранее писал Фокус:

Первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани. У госпожи Вэй, занимающейся выращиванием креветок 11 декабря 2019 года поднялась температура, и она стала первым подтвержденным пациентом на рынке.

Власти КНР намерены протестировать на коронавирус всех 11 млн жителей города Ухань. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на некий внутренний документ и два источника в стране. Причиной стало то, что на минувших выходных в городе были обнаружены новые случаи заболевания COVID-19.