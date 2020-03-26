"Нулевым пациентом" в Ухане оказалась продавщица креветок, – СМИ

11 декабря у госпожи Вэй поднялась температура, и она стала первым подтвержденным пациентом на рынке морепродуктов

Первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани.

Об этом сообщает Sina Weibo.

31 декабря 2019 года муниципальная комиссия по здравоохранению и здравоохранению Ухани сообщила, что в первой партии пациентов с диагнозом "новая коронавирусная пневмония" было 27 человек, большинство из них с рынка морепродуктов. Тогда сообщалось, что "явного явления передачи вируса от человека человеку нет".

Издание пишет, что у госпожи Вэй, занимающейся выращиванием креветок на рынке морепродуктов, 11 декабря поднялась температура, и она стала первым подтвержденным пациентом на рынке морепродуктов.

Она долгое время арендовала жилье в здании недалеко от рынка. После появления симптомов она сразу же пошла в клинику.

По ее словам, обычно ей становилось лучше после укола, однако на этот раз не помогли и два укола. Через пять дней она обратилась больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии.

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