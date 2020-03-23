Карантин в Израиле: президент страны в прямом эфире читает детям сказки
2020-03-23 14:28:00
Таким образом, он хочет дать возможность отдохнуть родителям
Президент Израиля Реувен Ривлин в период карантина начал читать сказки детям в прямом эфире на своей странице в Facebook. Таким образом, он хочет дать возможность отдохнуть родителям, которые сидят с детьми дома.
"Я знаю, что это нелегкое время, и что дети дома. Даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг "Сдается квартира". Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не спешите выпить кофе или взять телефон)", – сказал он.
Первая сказка, которую прочел Ривлин, учит детей тому, что для дружбы нет препятствий, даже если твой сосед совсем на тебя не похож. Главное в отношениях не то, как ты выглядишь, а то, что у тебя внутри.
"В зеленой долине, средь рощ и полей, не дом, а картинка, в нем пять этажей. И в целой округе вам скажут, что тут в согласье и дружбе соседи живут", – говорится в ней.
Президент Израиля также сказал, что другую сказку прочитает на следующей неделе.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с распространением коронавируса Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, въезжающих в страну.
- Правительство Израиля утвердило чрезвычайные меры для отслеживания людей, которые заражены коронавирусом или тех, кто контактировал с инфицированными.