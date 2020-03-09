Всех въезжающих в Израиль будут отправлять на двухнедельный карантин
2020-03-09 22:20:34
И.о. премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху заявил, что охрана общественного здоровья сейчас главная задача
В связи с распространением коронавируса Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, въезжающих в страну.
Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter.
Мера вводится на период в две недели.
"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача – превыше всех", – написал Нетаньяху.
Карантин должны будут проходить все возвращающиеся на родину израильтяне, независимо от аэропорта посадки. За нарушение условий его соблюдения в стране предусмотрена уголовная ответственность.
Как ранее сообщал Фокус:
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии коронавируса становится реальной.
- С 10 марта Польша вводит санитарный контроль со всеми соседними государствами, в частности с Украиной.