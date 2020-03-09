Всех въезжающих в Израиль будут отправлять на двухнедельный карантин

И.о. премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху заявил, что охрана общественного здоровья сейчас главная задача

В связи с распространением коронавируса Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, въезжающих в страну.

Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Мера вводится на период в две недели.

"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача – превыше всех", – написал Нетаньяху.

Карантин должны будут проходить все возвращающиеся на родину израильтяне, независимо от аэропорта посадки. За нарушение условий его соблюдения в стране предусмотрена уголовная ответственность.

Как ранее сообщал Фокус:

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