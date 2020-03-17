Большой Биби следит за тобой. Израиль прослушивает звонки, чтобы найти больных коронавирусом

Правительство страны разрешило использовать технологию слежки, предназначенную для борьбы с терроризмом

Во вторник, 17 марта, правительство Израиля утвердило чрезвычайные меры для отслеживания людей, которые заражены коронавирусом или тех, кто контактировал с инфицированными. Об этом сообщает The Guardian.

Отслеживание инфицированных в стране будут проводить путем мониторинга мобильных разговоров граждан, что уже вызвало обеспокоенность в вопросах конфиденциальности.

Несмотря на это, Кабинет Министров Израиля сегодня одобрил использование технологии, разработанной изначально для борьбы с терроризмом, чтобы следить за жителями страны.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые поднял этот вопрос на минувших выходных. Он заявил, что власти будут использовать полученные данные для уведомления людей, которые могли контактировать с зараженными, а также для обеспечения соблюдения карантинных предписаний.

В своем выступлении премьер также подчеркнул, что кибер-мониторинг будет действовать в стране в течение 30 дней.

"Израиль – это демократия, и мы должны поддерживать баланс между гражданскими правами и потребностями общества. Эти инструменты помогут нам обнаруживать больных и остановить распространение вируса", – сказал Нетаньяху.

Используя чрезвычайные полномочия, премьер обошел процесс одобрения решения о слежке в израильском парламенте, который скорее всего, не одобрил бы его.

Ассоциация за гражданские права в Израиле заявила, что предоставление агентству внутренней безопасности страны Шабак новых секретных полномочий становится "опасным прецедентом и скользким решением, которое нужно было принимать после продолжительных дебатов, а не по результатам короткого обсуждения".

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запрос на эвакуацию поступил от 1 791 украинца за рубежом.