В США могут отслеживать перемещения Путина: журналист рассказал, как это возможно

По словам журналиста Байрона Тау, каждому владельцу телефона iPhone или Android компания Apple или Google предоставляет "анонимный" рекламный идентификатор, при помощи которого можно узнать местоположение человека.

Related video

Американские военные и спецслужбы могут отслеживать перемещения президента Российской Федерации Владимира Путина, используя данные мобильных телефонов его окружения. Об этом говорится в отрывке из книги американского журналиста Байрона Тау "Средства контроля: как тайный альянс технологий и правительства создает новое американское государство слежки", опубликованном в журнале Wired.

В своей книге Тау рассказывает о созданной в США программе, которая дает возможность отслеживать перемещение практически любого человека в мире по данным его мобильного телефона. Речь идет о механизме, по которому рекламодатели распространяют таргетированную рекламу.

Важно

Путин начал подготовку к возможной широкомасштабной войне против НАТО, – ISW (карта)

Тау пишет, что каждому владельцу телефона iPhone или Android компания Apple или Google предоставляет "анонимный" рекламный идентификатор. Этот номер используется для отслеживания реальных перемещений человека, его поведения в Интернете, приложений, которые он устанавливает на свой телефон, и многого другого.

"Столкнувшись с коммерчески доступным хранилищем данных, столь богатым и подробным, правительства мира все чаще открывают свои кошельки, чтобы скупить эту информацию у всех, а не взломать ее или получить ее по секретным распоряжениям суда", — отметил он.

По словам Тау, ЦРУ интересовалось программным обеспечением, которое могло бы анализировать и понимать географическое перемещение людей и вещей, поэтому венчурное подразделения ЦРУ инвестировало в соответствующие компании.

"Получив набор данных о России, команда поняла, что может отслеживать телефоны в окружении президента России Владимира Путина. Телефоны перемещались повсюду, где бы ни был Путин", — утверждает автор книги.

Как отмечает Тау, рассматриваемые устройства, вероятно, принадлежали не самому Путину, а водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим помощникам и другому вспомогательному персоналу, окружавшему российского президента.

Напомним, в июне 2023 года немецкие СМИ сообщили, что Владимир Путин меняет свою стратегию, чтобы шпионить за ФРГ. По информации журналистов, Москва делает ставку на "разъездных офицеров" и "так называемых нелегалов".

Ранее, в мае 2023 года Северная Корея объявила, что запуск военного спутника-шпиона закончился неудачей, поскольку ракета не смогла достичь заданной орбиты и упала в Желтое море из-за проблем с двигателем.