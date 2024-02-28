У США можуть відстежувати переміщення Путіна: журналіст розповів, як це можливо

За словами журналіста Байрона Тау, кожному власнику телефону iPhone або Android компанія Apple або Google надає "анонімний" рекламний ідентифікатор, за допомогою якого можна дізнатися місце розташування людини.

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Американські військові та спецслужби можуть відстежувати переміщення президента Російської Федерації Володимира Путіна, використовуючи дані мобільних телефонів його оточення. Про це йдеться в уривку з книжки американського журналіста Байрона Тау "Засоби контролю: як таємний альянс технологій і уряду створює нову американську державу стеження", опублікованому в журналі Wired.

У своїй книзі Тау розповідає про створену в США програму, яка дає можливість відстежувати переміщення практично будь-якої людини у світі за даними її мобільного телефону. Йдеться про механізм, за яким рекламодавці поширюють таргетовану рекламу.

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Тау пише, що кожному власнику телефону iPhone або Android компанія Apple або Google надає "анонімний" рекламний ідентифікатор. Цей номер використовується для відстеження реальних переміщень людини, її поведінки в Інтернеті, застосунків, які вона встановлює на свій телефон, і багато чого іншого.

"Зіткнувшись із комерційно доступним сховищем даних, настільки багатим і докладним, уряди світу дедалі частіше відкривають свої гаманці, щоб скупити цю інформацію в усіх, а не зламати її або отримати її за секретними розпорядженнями суду", — зазначив він.

За словами Тау, ЦРУ цікавилося програмним забезпеченням, яке могло б аналізувати та розуміти географічне переміщення людей і речей, тому венчурний підрозділ ЦРУ інвестував у відповідні компанії.

"Отримавши набір даних про Росію, команда зрозуміла, що може відстежувати телефони в оточенні президента Росії Володимира Путіна. Телефони переміщалися всюди, де б не був Путін", — стверджує автор книги.

Як зазначає Тау, розглянуті пристрої, ймовірно, належали не самому Путіну, а водіям, співробітникам служби безпеки, політичним помічникам та іншому допоміжному персоналу, що оточував російського президента.

Нагадаємо, у червні 2023 року німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир Путін змінює свою стратегію, щоб шпигувати за ФРН. За інформацією журналістів, Москва робить ставку на "роз'їзних офіцерів" і "так званих нелегалів".

Раніше, у травні 2023 року Північна Корея оголосила, що запуск військового супутника-шпигуна закінчився невдачею, оскільки ракета не змогла досягти заданої орбіти і впала в Жовте море через проблеми з двигуном.