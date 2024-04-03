Провели "контрольную встречу": Байден и Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине

Вашингтон, по данным журналистов, призвал Пекин не помогать России в восстановлении военно-промышленной базы.

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Во вторник, 2 апреля, состоялся телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином, в ходе которого были обсуждены не только взаимоотношения между США и Китаем, но и ситуация в Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

В Белом доме отметили, что в ходе разговора Байден обсуждал вопросы борьбы с производством наркотиков, ситуацию на Ближнем Востоке, ядерную программу Северной Кореи и поддержку Китаем России. По словам представителя пресс-службы Джона Кирби, также были затронуты темы несправедливой торговой политики, судьбы задержанных американцев и вопроса о блокировке TikTok.

Разговор представлял собой скорее "контрольную встречу" перед предстоящим визитом министра финансов и госсекретаря в Китай.

Байден стремился подчеркнуть, что Пекину не следует оказывать помощь России в восстановлении ее военно-промышленной базы. Китай взял на себя часть торговли, которую прекратили европейские страны, что позволило Москве возобновить производство вооружений.

Американская сторона также призвала Китай сдерживать действия кораблей береговой охраны, которые открывают огонь из водометов по филиппинским судам в спорных водах Южно-Китайского моря.

Кроме того, Соединенные Штаты выразили обеспокоенность тем, как китайские военные провокационно используют самолеты и корабли вблизи Тайваня. При этом Байден подтвердил, что США придерживаются "политики одного Китая".

Си высказал мнение о тайваньском вопросе как о "первой красной линии", которую страны не должны пересекать в своих взаимоотношениях. По его мнению, Соединенные Штаты должны предпринять "конкретные действия" и показать свою готовность не поддерживать идею независимости Тайваня.

Кроме того, китайский политик выразил недовольство "постоянным потоком мер", предпринимаемых Соединенными Штатами в отношении экономики, науки и технологий Китая, считая их подавлением.

По заявлению чиновника, президент США также выразил желание, чтобы Китай обратился к Ирану с просьбой о прекращении нападений хутистов на торговые суда в Красном море.

Напомним, в марте глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино заявил, что Китай хочет атаковать Тайвань в 2027 году. Согласно его заявлению, за последние три года количество истребителей в составе Вооруженных сил Китая увеличилось на 400, а количество крупных военных кораблей увеличилось на 20.