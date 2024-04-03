Провели "контрольну зустріч": Байден і Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні

Вашингтон, за даними журналістів, закликав Пекін не допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази.

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У вівторок, 2 квітня, відбулася телефонна розмова між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном, під час якої було обговорено не тільки взаємовідносини між США і Китаєм, а й ситуацію в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times.

У Білому домі зазначили, що під час розмови Байден обговорював питання боротьби з виробництвом наркотиків, ситуацію на Близькому Сході, ядерну програму Північної Кореї і підтримку Китаєм Росії. За словами представника пресслужби Джона Кірбі, також було порушено теми несправедливої торговельної політики, долі затриманих американців і питання про блокування TikTok.

Розмова була радше "контрольною зустріччю" перед майбутнім візитом міністра фінансів і держсекретаря до Китаю.

Байден прагнув підкреслити, що Пекіну не слід надавати допомогу Росії у відновленні її військово-промислової бази. Китай узяв на себе частину торгівлі, яку припинили європейські країни, що дало змогу Москві відновити виробництво озброєнь.

Американська сторона також закликала Китай стримувати дії кораблів берегової охорони, які відкривають вогонь із водометів по філіппінських суднах у спірних водах Південно-Китайського моря.

Крім того, Сполучені Штати висловили стурбованість тим, як китайські військові провокаційно використовують літаки та кораблі поблизу Тайваню. При цьому Байден підтвердив, що США дотримуються "політики одного Китаю".

Сі висловив думку про тайванське питання як про "першу червону лінію", яку країни не повинні перетинати у своїх взаєминах. На його думку, Сполучені Штати мають зробити "конкретні дії" і показати свою готовність не підтримувати ідею незалежності Тайваню.

Крім того, китайський політик висловив невдоволення "постійним потоком заходів", що вживаються Сполученими Штатами щодо економіки, науки і технологій Китаю, вважаючи їх придушенням.

За заявою чиновника, президент США також висловив бажання, щоб Китай звернувся до Ірану з проханням про припинення нападів хутистів на торгові судна в Червоному морі.

Нагадаємо, у березні глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно заявив, що Китай хоче атакувати Тайвань у 2027 році. Згідно з його заявою, за останні три роки кількість винищувачів у складі Збройних сил Китаю збільшилася на 400, а кількість великих військових кораблів збільшилася на 20.