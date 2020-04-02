Летучие мыши, собаки и скорпионы: в Китае открылись продуктовые рынки с живым товаром

2020-04-02 11:32:42

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Пока в Пекине рапортуют о том, что справились с коронавирусом, китайцы не собираются менять свои привычки

Огромные рынки с живым товаром, который продается в антисанитарных условиях, снова открываются по всему Китаю. Об этом пишет Il Primato Nazionale.

Уже открыт рынок в Гуйлине на юго-западе Китая и в Дунгуане на юге. Выглядят эти рынки также, как и до эпидемии: полная антисанитария, животные в грязных ржавых клетках и множество сомнительного товара вроде скорпионов и ящериц в качестве средств народной медицины.

Журналисты отмечают, что сейчас на рынке представлен тот же ассортимент, что и до вспышки пандемии, только теперь присутствует охрана, которая запрещает делать снимки.

китай, продуктовые рынки, живой товар

китай, продуктовые рынки, живой товар

Фото: China Morning Post

Летучие мыши также присутствуют. Напомним, по одной из версий, рассматриваемой учеными, коронавирус мог передаться человеку именно от летучих мышей. В Китае их употребляют в качестве "лекарства" и варят из них суп. Рукокрылые благодаря мощной иммунной системе способны быть носителями одновременно более чем полутора десятков смертельных для человека вирусов.

китай, продуктовые рынки, живой товар

китай, продуктовые рынки, живой товар

Фото из соцсетей

24 марта сообщалось, что в Китае решили открыть победивший эпидемию коронавируса Ухань. Город был закрыт 22 января.

Как ранее писал Фокус:

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