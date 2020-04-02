Летучие мыши, собаки и скорпионы: в Китае открылись продуктовые рынки с живым товаром
2020-04-02 11:32:42
Пока в Пекине рапортуют о том, что справились с коронавирусом, китайцы не собираются менять свои привычки
Огромные рынки с живым товаром, который продается в антисанитарных условиях, снова открываются по всему Китаю. Об этом пишет Il Primato Nazionale.
Уже открыт рынок в Гуйлине на юго-западе Китая и в Дунгуане на юге. Выглядят эти рынки также, как и до эпидемии: полная антисанитария, животные в грязных ржавых клетках и множество сомнительного товара вроде скорпионов и ящериц в качестве средств народной медицины.
Журналисты отмечают, что сейчас на рынке представлен тот же ассортимент, что и до вспышки пандемии, только теперь присутствует охрана, которая запрещает делать снимки.
Фото: China Morning Post
Летучие мыши также присутствуют. Напомним, по одной из версий, рассматриваемой учеными, коронавирус мог передаться человеку именно от летучих мышей. В Китае их употребляют в качестве "лекарства" и варят из них суп. Рукокрылые благодаря мощной иммунной системе способны быть носителями одновременно более чем полутора десятков смертельных для человека вирусов.
Фото из соцсетей
24 марта сообщалось, что в Китае решили открыть победивший эпидемию коронавируса Ухань. Город был закрыт 22 января.
Как ранее писал Фокус:
- Первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани. 31 декабря 2019 года муниципальная комиссия сообщила, что в первой партии пациентов с диагнозом "новая коронавирусная пневмония" было 27 человек, большинство из них с рынка морепродуктов. У госпожи Вэй, занимающейся выращиванием креветок 11 декабря поднялась температура, и она стала первым подтвержденным пациентом на рынке.
- Команда ученых из Университета Цинхуа в Пекине и 3-й Народной больницы в Шэньчжэне обнаружила несколько антител, которые эффективно блокируют способность нового коронавируса проникать в человеческие клетки. Антитела не являются вакциной, но могут быть назначены людям из группы риска с целью предотвращения заражения.