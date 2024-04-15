Мировые цены на нефть снижаются вследствие успешной защиты Израиля от атаки Ирана, — аналитики

Атака Тегерана не нанесла значительного ущерба объектам критической инфраструктуры и военным целям, а благодаря помощи союзников почти 99% иранских воздушных целей были сбиты.

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Мировые цены на нефть в понедельник, 15 апреля, на фоне масштабной ракетно-дроновой атаки Ирана на Израиль не выросли, что можно было ожидать, а упали. Об этом сообщает экономическое приложение Trading Economics.

Так, цены на нефть марки Brent снизились на 1% — до 90 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI — до 85 долларов за баррель.

Эксперты нефтяного рынка связывают такую динамику цен на энергоресурсы с тем, что Израиль сумел защититься от крупномасштабной дроново-ракетной атаки со стороны Ирана и его приспешников 13-14 апреля.

Фото: Скриншот

Иранская атака не нанесла значительного ущерба израильским объектам критической инфраструктуры и военным целям, а с помощью США, Великобритании и Иордании почти 99% иранских воздушных целей были сбиты.

Однако глобальное нефтяное сообщество готовится к ответному удару Израиля как реакции на иранскую атаку и считает, что это может привести к перебоям не только в поставках нефти, но и в ее добыче.

При этом нефтетрейдеры отмечают: не придает оптимизма тот факт, что президент США Джо Байден заявил израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в дальнейших наступательных действиях Израиля. Америка стремится избежать большой войны на Ближнем Востоке, хотя и не отрицает своей непоколебимой приверженности безопасности Израиля.

Фото: Скриншот

Напомним, что 13-14 апреля Иран в ответ на якобы атаку Израиля на иранское посольство в Сирии запустил более 300 БПЛА и ракет различного типа.

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Напомним, Фокус 12 апреля писал, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать для РФ аварийный резерв в размере 100 000 тонн бензина на случай дефицита.

Кроме того, по словам эксперта энергетического рынка Михаила Гончара, которые он озвучил Фокусу 13 апреля, вполне очевидно давление на господствующие круги американских нефтяных гигантов, которые имеют в России свои интересы, поэтому и понятны требования властей США прекратить удары по российским НПЗ.