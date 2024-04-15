Світові ціни на нафту знижуються внаслідок успішного захисту Ізраїлю від атаки Ірану, — аналітики

Атака Тегерану не завдала значної шкоди об’єктам критичної інфраструктури і військовим цілям, а завдяки допомозі союзників майже 99% іранських повітряних цілей було збито.

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Світові ціни на нафту у понеділок, 15 квітня, на фоні масштабної ракетно-дронової атаки Ірану на Ізраїль не зросли, що можна було очікувати, а впали. Про це повідомляє економічний додаток Trading Economics.

Так, ціни на нафту марки Brent знизилися на 1% — до 90 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту WTI — до 85 доларів за барель.

Експерти нафтового ринку пов’язують таку динаміку цін на енергоресурси з тим, що Ізраїль зумів захиститися від великомасштабної дроново-ракетної атаки з боку Ірану та його поплічників 13-14 квітня.

Фото: Скріншот

Іранська атака не завдала значної шкоди ізраїльським об’єктам критичної інфраструктури і військовим цілям, а з допомогою США, Великої Британії та Йорданії майже 99% іранських повітряних цілей було збито.

Проте глобальна нафтова спільнота готується до відповідного удару Ізраїлю як реакції на іранську атаку і вважає, що це може призвести до перебоїв не тільки у постачанні нафти, а й у її видобутку.

При цьому нафтотрейдери зауважують: не надає оптимізму той факт, що президент США Джо Байден заявив ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу, що США не братимуть участь у подальших наступальних діях Ізраїлю. Америка прагне уникнути великої війни на Близькому Сході, хоча й не заперечує своєї непохитної прихильності щодо безпеки Ізраїлю.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, що 13-14 квітня Іран у відповідь на нібито атаку Ізраїлю на іранське посольство у Сирії запустив понад 300 БПЛА і ракет різного типу.

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Нагадаємо, Фокус 12 квітня писав, що Росія звернулася до Казахстану з проханням створити для РФ аварійний резерв у розмірі 100 000 тонн бензину на випадок дефіциту.

Крім того, за словами експерта енергетичного ринку Михайла Гончара, які він озвучив Фокусу 13 квітня, цілком очевидним є тиск на панівні кола американських нафтових гігантів, які мають у Росії свої інтереси, тому й зрозумілі вимоги влади США припинити удари по російських НПЗ.