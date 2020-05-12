Всех 11 млн жителей Уханя срочно протестируют на коронавирус, – Reuters
2020-05-12 09:21:41
Впервые за несколько недель в городе выявлены новые случаи заболевания
Власти КНР намерены протестировать на коронавирус всех 11 млн жителей города Ухань. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на некий внутренний документ и два источника в стране.
Причиной стало то, что на минувших выходных в городе были обнаружены новые случаи заболевания COVID-19.
Сегодня, 12 мая, все районы Уханя должны представить властям города план проведения тестов. Власти хотят проверить жителей города всего за 10 дней.
Напомним, вспышка новой инфекции началась именно в Ухане в конце прошлого года. 24 января этого года Ухань и еще 12 китайских городов были закрыты на жесткий карантин. 8 апреля в Ухане ослабили карантинные меры и сняли запрет на выезд. В конце апреля в больницах Уханя не осталось пациентов с COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 12 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек, умерли от болезни 287 332 человек, выздоровели 1 527 496.
- В Украине за сутки 10 мая зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648. За сутки умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек. В Киеве было обнаружено наибольшее количество новых случаев в Украине – 66, но летальных исходов зафиксировано не было.