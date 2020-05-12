Всех 11 млн жителей Уханя срочно протестируют на коронавирус, – Reuters

Впервые за несколько недель в городе выявлены новые случаи заболевания

Власти КНР намерены протестировать на коронавирус всех 11 млн жителей города Ухань. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на некий внутренний документ и два источника в стране.

Причиной стало то, что на минувших выходных в городе были обнаружены новые случаи заболевания COVID-19.

Сегодня, 12 мая, все районы Уханя должны представить властям города план проведения тестов. Власти хотят проверить жителей города всего за 10 дней.

Напомним, вспышка новой инфекции началась именно в Ухане в конце прошлого года. 24 января этого года Ухань и еще 12 китайских городов были закрыты на жесткий карантин. 8 апреля в Ухане ослабили карантинные меры и сняли запрет на выезд. В конце апреля в больницах Уханя не осталось пациентов с COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: