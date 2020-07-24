Сейсмологи утверждают, что переживать не стоит: землетрясение не несет никакой угрозы.

В четверг вечером, 23 июля, в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,0.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

"Землетрясение, источник которого находился в районе с. Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км, не несет никакой угрозы", – говорится в сообщении.

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Зарегистрировано землетрясение в 17:49 в четверг. По расчетам, интенсивность колебаний находилась ниже предела чувствительности людей.

Отметим, в Ивано-Франковской области 1 июня тоже было зафиксировано землетрясние. Источник подземных толчков магнитудой 3,2 был зафиксирован в районе г. Долина на глубине 2 км. Кроме того, несколько подземных толчков ощутили в ночь на 25 апреля жители Одесской области.