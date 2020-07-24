Ситуация на Донбассе

В Киев санавиацией эвакуировали 13 бойцов, получивших ранения на Донбассе

В Киев санавиацией эвакуировали 13 бойцов, получивших ранения на Донбасс...

фото: Командование медицинских сил ВСУ

Эвакуация военных из Харькова была плановой.

В пятницу, 24 июля, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона, расположенного в Харькове, самолетом АН-26 в Киев эвакуировали 13 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ  в Facebook.

"Они прибыли на военную площадку аэродрома "Борисполь", а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр,  расположенный в городе Киев",  говорится в сообщении.

Многих военных транспортировали на носилках

Все эвакуированные бойцы получили огнестрельные ранения в зоне военного конфликта на Донбассе. В Харькове военные медики стабилизировали состояние пациентов и отправили на дальнейшее лечение в столицу.

Состояние всех военных удовлетворительное

"Бойцов разместили в профильных отделениях центра, где они проходят диагностическое обследование",  добавляют в ведомстве. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что это не первая эвакуация украинских военных из Харькова в Киев. Так, в середине апреля самолетом из Харькова в Киев доставили 12 бойцов ВСУ.

 

 