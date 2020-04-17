Военные врачи в Харькове стабилизировали состояние бойцов и подготовили их к следующему этапу лечения

Из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали в Киев 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"Медицинским самолетом Воздушных Сил ВСУ 10 раненых и двое больных военнослужащих прибыли в военный сектор аэродрома "Борисполь", а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве", – сказано в сообщении.

Бойцов лечили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

"Раненые и больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние их здоровья определяется, как стабильное", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

9 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб украинский военный.