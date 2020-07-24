Из-за неосторожного обращения с оружием в Тернополе погиб военнослужащий-контрактник

Военнослужащий-контрактник из 44-й отдельной артиллерийской бригады, которая дислоцируется в Тернополе, умер от огнестрельного ранения, полученного в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Выражаем соболезнование родным и близким в связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила Воронского. По предварительным данным, военнослужащий умер от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли представители военной службы правопорядка и полиции для проведения служебного расследования.

Солдат Михаил Воронский, 1966 года рождения, уроженец Залещицкого района Тернопольской области. Проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 года в должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран-афганец, активный участник Революции достоинства.

В последний путь Михаила Воронского проведут в его родном селе Добровляны, в Залещицком районе Тернопольской области.

Напомним, 13 мая во время учений возле Краматорска погибли двое военнослужащих - майор Андрей Суприган и сержарт Дмитрий Кузьменко.