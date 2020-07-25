Дороги в некоторых местах засыпало так, что создавалось впечатление плотного снежного покрова.

Курортный город Яремче (Ивано-Франковская область) засыпало градом.

Об этом пишут местные жители в соцсетях. В частности, один из них написал в Facebook под видео: "Яремча сегодня. Попали!"

По словам местных жителей, град продолжался менее получаса. Однако за довольно короткое время дороги в некоторых местах засыпало так, что создавалось впечатление плотного снежного покрова.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, в субботу, 25 июля, в западных областях Украины пройдут кратковременные грозовые дожди.

"Как ни старается антициклон Albrecht розгой поразгонять дожди с запада Украины, все равно какой-то пакостный фронт так и прорвется к нам", – отмечает синоптик.

Также в ГСЧС сообщили, что вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 метров.

В Киеве в июне 2020 года было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму.