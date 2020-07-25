"Живым или мертвым". Советник Авакова считает, что полтавчанина Скрыпника скоро найдут

Михаил Апостол прогнозирует, что более двух дней подозреваемый не сможет скрываться в лесу.

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол заявил, что полтавчанина Романа Скрыпника, который захватил заложника и отпустил его, найдут в ближайшие два дня. Об этом сообщил советник в эфире телеканала Украина 24.

По словам Апостола, полтавчанина будут искать, пока не найдут живым или мертвым. Советник отметил, что "с подводной лодки никуда не денешься".

"Это не проблема его найти, вопрос во времени. Куда он может деться? Прыгнуть в воду, в озеро? В болоте утопиться? Его могут звери разорвать в тех лесах. Или же может прийти с повинной, сдаться, зная, что будет осужден на пожизненное", – говорит Апостол.

Также советник добавил, что правоохранители уже идентифицировали родственников беглеца, "все окружили и контролируют тепловизорами".

"Ну сколько будет бегать, еще день, два? Или покончит жизнь самоубийством. Я думаю день-два, и человек будет схвачен или сам придет. Живой или мертвый он попадется", – подчеркивает советник.

К это же время, Апостол признал, что масштабная поисковая операция дорого обходится бюджету. Но, по словам Апостола, другого выхода нет, так как злоумышленник должен быть задержан.

Напомним, 23 июля Роман Скрыпник, которого хотели задержать по подозрению в угоне автомобиля, начал угрожать правоохранителям гранатой и взял в заложники полицейского. Обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении Киева. В Решетиловском районе на проселочной дороге он был остановлен, отпустил заложника, который не пострадал, и сбежал в лес.