Вспышка африканской чумы свиней: под Киевом сожгли 4 тысячи животных
Вакцины от заболевания нет – вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
В селе Глушки, Белоцерковского района Киевской области кремировали 3765 свиней во избежание распространения и с целью ликвидации вспышки африканской чумой свиней.
Как сообщается на сайте Белоцерковской районной госадминистрации, чума была обнаружена 23 июля при исследовании двух трупов свиней, принадлежащих местной агрофирме "Глушки".
"Белоцерковскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Киевской области поручено обеспечить ликвидацию стихийных мест торговли живыми свиньями и продукцией животного происхождения", – указано в сообщении.
Сейчас Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области продолжает принимать меры по локализации и недопущению распространения заболевания. На территории свинофермы "Глушки" установлен карантин.
Напомним, в начале июля в автономном районе Китая Внутренняя Монголия зафиксирован случай подозрения на заражение бубонной чумой. Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.