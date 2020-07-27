Вспышка африканской чумы свиней: под Киевом сожгли 4 тысячи животных

Вакцины от заболевания нет – вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

В селе Глушки, Белоцерковского района Киевской области кремировали 3765 свиней во избежание распространения и с целью ликвидации вспышки африканской чумой свиней.

Как сообщается на сайте Белоцерковской районной госадминистрации, чума была обнаружена 23 июля при исследовании двух трупов свиней, принадлежащих местной агрофирме "Глушки".

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"Белоцерковскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Киевской области поручено обеспечить ликвидацию стихийных мест торговли живыми свиньями и продукцией животного происхождения", – указано в сообщении.

Сейчас Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области продолжает принимать меры по локализации и недопущению распространения заболевания. На территории свинофермы "Глушки" установлен карантин.

Напомним, в начале июля в автономном районе Китая Внутренняя Монголия зафиксирован случай подозрения на заражение бубонной чумой. Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.