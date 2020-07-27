Смерть сына Руслана Сулейманова

На похороны Мусы Сулейманова приехали сотни людей со всего Крыма

На похороны Мусы Сулейманова приехали сотни людей со всего Крыма

Crimeapress.info

Сотни людей пришли выразить соболезнование родным и попрощаться с усопшим.

В селе Строгановка под Симферополем сегодня, 27 июля, похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова, которого вчера нашли мертвым в выгребной яме во дворе собственного дома.

Утром тело ребенка привезли в дом семьи Сулеймановых, передают "Крым.Реалии". После церемонии прощания, мальчика похоронили на кладбище в его родном поселке, отмечает издание. Сообщается также, что молебен по погибшему также пройдет в Киеве.

Общественное движение "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook опубликовало репортаж с похорон:

Напомним, Муса Сулейманов пропал в пятницу вечером, 24 июля. На поиски мальчика вышли несколько тысяч человек, в том числе сотрудники российской полиции и МЧС РФ.

"Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу", – рассказала 25 июля замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

В тот же день крымская правозащитница Лутфие Зудиева в комментарии "Громадському радіо" заявила, что семья пропавшего не исключала версии о похищении.

Фото: Крыминформ

Вчера, 26 июля, после двух дней поиска трехлетний сын крымского политзаключенного Руслана Сулейманова был найден мертвым. В управлении МВД России по Крыму заявили, что согласно результатам вскрытия Муса Сулейманов умер из-за утопления. 

Как известно, погибший мальчик – сын арестованного ФСБ журналиста Руслана Сулейманова. Сулейманова задержали 27 марта 2019 года по делу организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В июне этого года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе, где у него обнаружили порок сердца.

Как мы уже сообщали раннее, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров усомнился в версии МВД РФ, отметив, что обстоятельства смерти "вызывают вопросы".