На похороны Мусы Сулейманова приехали сотни людей со всего Крыма

В селе Строгановка под Симферополем сегодня, 27 июля, похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова, которого вчера нашли мертвым в выгребной яме во дворе собственного дома.

Утром тело ребенка привезли в дом семьи Сулеймановых, передают "Крым.Реалии". После церемонии прощания, мальчика похоронили на кладбище в его родном поселке, отмечает издание. Сообщается также, что молебен по погибшему также пройдет в Киеве.

Общественное движение "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook опубликовало репортаж с похорон:

Напомним, Муса Сулейманов пропал в пятницу вечером, 24 июля. На поиски мальчика вышли несколько тысяч человек, в том числе сотрудники российской полиции и МЧС РФ.



"Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу", – рассказала 25 июля замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

Читайте также: Стали известны новые детали о гибели сына Руслана Сулейманова

В тот же день крымская правозащитница Лутфие Зудиева в комментарии "Громадському радіо" заявила, что семья пропавшего не исключала версии о похищении.

Фото: Крыминформ

Вчера, 26 июля, после двух дней поиска трехлетний сын крымского политзаключенного Руслана Сулейманова был найден мертвым. В управлении МВД России по Крыму заявили, что согласно результатам вскрытия Муса Сулейманов умер из-за утопления.

Как известно, погибший мальчик – сын арестованного ФСБ журналиста Руслана Сулейманова. Сулейманова задержали 27 марта 2019 года по делу организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В июне этого года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе, где у него обнаружили порок сердца.

Как мы уже сообщали раннее, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров усомнился в версии МВД РФ, отметив, что обстоятельства смерти "вызывают вопросы".