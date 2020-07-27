"Машины битые, квартиры - подарок мамы!". На депутата Мамояна завели уголовное дело

Депутата подозревают в том, что он скрыл свои доходы в 2019 году, указав ложные данные в декларации.

НАБУ открыло дело в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Суто Мамояна.

Об этом сообщает Совет общественного контроля при НАБУ.

"17 июля НАБУ начало досудебное расследование на основании уголовного производства в отношении народного депутата Украины Суто Мамояна. Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ. Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019", - говорится в сообщении.

В чем обвиняют нардепа?

Как уточнили в Совете общественного контроля при НАБУ, в декларации о доходах за 2019 год, которую предоставил Мамоян, возможно занижение суммы на более чем 8,5 млрд грн данных, которые касаются стоимости приобретенных авто Toyota Land Cruiser 200, а также приобретения двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 кв.м.

Реальные цифры

Как сообщали СМИ в начале июня, Мамоян задекларировал за 2019 год два LAND CRUISER по 800 долларов и недвижимость, ценой в восемь раз ниже рыночной.

СМИ сообщали, что рыночная стоимость таких авто в 2019 году, по оценке аналитиков профильного автомобильного ресурса "Auto Ria", составляла как минимум от 62 тысяч долларов за единицу.

Кроме того, как отмечалось, 27 июня 2019 года Мамоян стал владельцем двух квартир в столице в жилом комплексе "Заречный" на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 квадратных метров.

В декларации Мамояна каждая из этих квартир оценена в 500 тысяч гривен, при том, что рыночная стоимость квартир такого метража в Киеве в этом комплексе в 2019 году, по данным эксперта по продаже недвижимости Варвары Бочай, стартовала от 1,2 тысячи долларов за квадратный метр.

"Следовательно, цена каждой из двух квартир, указанных в декларации депутата Мамояна, занижена почти в восемь раз. Ведь квартиры с таким метражом и в этом комплексе по состоянию на июнь 2019-го продавались за почти 4 миллиона гривен", - сообщали СМИ.

Что грозит

Предварительная правовая квалификация правонарушения, в котором обвиняют нардепа - декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). Если его вину докажут, то нардепу грозят штраф от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42500 до 51000 гривен) или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Что говорит нардеп?

В комментарии СМИ депутат сообщал, что авто были битые, а касательно задекларированных квартир Мамоян сообщил, что "это - подарок мамы".

Напомним, нардеп Дубинский внес в декларацию три подаренных ему автомобиля