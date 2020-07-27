Полиция рассказала подробности гибели рабочих в Харькове
Работники отравились аммиаком, пытаясь спасти своего коллегу.
Четверо сотрудников коммунального предприятия "Харьковводоканал", которые погибли 27 июля в ходе ремонтных работ в Харькове, отравились аммиаком.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина. В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком", – сказано в сообщении.
Предварительно, работники были без средств защиты.
В ГСЧС уточнили, что перед смертью сотрудники водоканала занимались дренажными работами в выпускном колодце илового поля.