Полиция рассказала подробности гибели рабочих в Харькове

Четверо сотрудников коммунального предприятия "Харьковводоканал", которые погибли 27 июля в ходе ремонтных работ в Харькове, отравились аммиаком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина. В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком", – сказано в сообщении.

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Предварительно, работники были без средств защиты.

В ГСЧС уточнили, что перед смертью сотрудники водоканала занимались дренажными работами в выпускном колодце илового поля.