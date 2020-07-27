В нескольких районах Киева вечером 27 июля исчезло электроснабжения из-за повреждения оборудования на электростанции. Сейчас света частично отсутствует в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".

Электроснабжение пропало около 19:00.

В КГГА сообщили, что на киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной, повредилось оборудование.

Фото: Информатор

Фото: КГГА

"Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3 часа", – сказано в сообщении.

В "Киевпасстранс" сообщали о задержке движения троллейбусных маршрутов № 1,3,5,7,8,9,12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43 и 50. По состоянию на 20:10 они снова возобновили движение .

На станции метро Дружбы Народов тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Тоже самое произошло на станции Печерская, передает "Информатор".

В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

(Обновлено)

"Киевпастранс" сообщает, что возобновлено движение троллейбусных маршрутов.

"В частности, восстановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50", – сообщили на странице перевозчика в Facebook.