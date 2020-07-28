Гнал 227 км/ч. Нарушитель установил антирекорд на трассе Киев – Харьков – Довжанский

За прошедшую неделю в Украине зафиксировали 187 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Камеры автофиксации зафиксировали автомобиль, который ехал со скоростью 227 км/ч на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский, при том, что на этом участке разрешена скорость не более 110 км/ч, информирует Патрульная полиция Украины.

В сообщении полиции перечисляются нарушители-"рекордсмены".

Mercedes-Benz C63 AMG, ДОУ AE091 *** – 227 км/ч на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский. При том, что разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч,

227 км/ч на автодороге М03 Киев Харьков Довжанский. При том, что разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч, Mercedes-Benz S400, ДОУ AM131 *** – 225 км/ч на трассе М06 Киев-Чоп. Разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Больше всего за неделю скоростной режим нарушало авто Mercedes-Benz S600, ДОУ AA819 *** – 23 раза.

Напомним, с 1 июня в Украине заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. За первых три дня система зафиксировала почти 140 тыс. нарушений.