Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 28 июля: за сутки заболели 919 человек

Статистика коронавируса в Украине на 28 июля: за сутки заболели 919 чело...

Фото: ТСН

Скорость роста числа больных COVID-19 остается высокой.

За минувшие сутки 27 июля в Украине зафиксировано 919 заболевших коронавирусной болезнью  (сутками ранее – 807). Умерли 13 человек (сутками ранее было 11 человек), выздоровели 622. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 66 575 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1 629, выздоровели – 36 744.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской (147) и Ивано-Франковской (103) областях и в Киеве (110).

Статистика по регионам:

  • Львовская область – 9099 заболевших (147 за сутки);
  • Киев – 7800 (110);
  • Ровенская – 5784 (83);
  • Черновицкая – 5692 (58);
  • Закарпатская – 4940 (66);
  • Ивано-Франковская – 4224 (103);
  • Волынская – 3648 (32);
  • Киевская – 3590 (42);
  • Харьковская – 3448 (47);
  • Одесская – 3031 (71);
  • Тернопольская – 2822 (49);
  • Винницкая – 2627 (38);
  • Житомирская – 1744 (21);
  • Днепропетровская – 1334 (4);
  • Хмельницкая – 1069 (10);
  • Черкасская – 906 (4);
  • Донецкая – 852 (2);
  • Запорожская – 753 (3);
  • Черниговская – 726 (6);
  • Кировоградская – 697 (2);
  • Николаевская – 562 (3);
  • Сумская – 454 (9);
  • Полтавская – 401 (7);
  • Херсонская – 221 (1);
  • Луганская – 121 (1).

В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

статистика коронавируса украина 28 июля

Напомним, в Украине закрыли несколько десятков ночных клубов, а рестораторы протестуют против укороченного режима работы. Правда, некоторые украинские нардепы не стесняются присоединяться к ночным дискотекам.

Кроме того, лишь около 6%, или 170 из 2700, имеющихся в больницах первой волны аппаратов искусственной вентиляции легких используются для лечения инфицированных  COVID-19.