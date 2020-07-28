Статистика коронавируса в Украине на 28 июля: за сутки заболели 919 человек

За минувшие сутки 27 июля в Украине зафиксировано 919 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 807). Умерли 13 человек (сутками ранее было 11 человек), выздоровели 622. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 66 575 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1 629, выздоровели – 36 744.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской (147) и Ивано-Франковской (103) областях и в Киеве (110).

Статистика по регионам:

Львовская область – 9099 заболевших (147 за сутки);

Киев – 7800 (110);

Ровенская – 5784 (83);

Черновицкая – 5692 (58);

Закарпатская – 4940 (66);

Ивано-Франковская – 4224 (103);

Волынская – 3648 (32);

Киевская – 3590 (42);

Харьковская – 3448 (47);

Одесская – 3031 (71);

Тернопольская – 2822 (49);

Винницкая – 2627 (38);

Житомирская – 1744 (21);

Днепропетровская – 1334 (4);

Хмельницкая – 1069 (10);

Черкасская – 906 (4);

Донецкая – 852 (2);

Запорожская – 753 (3);

Черниговская – 726 (6);

Кировоградская – 697 (2);

Николаевская – 562 (3);

Сумская – 454 (9);

Полтавская – 401 (7);

Херсонская – 221 (1);

Луганская – 121 (1).

В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Напомним, в Украине закрыли несколько десятков ночных клубов, а рестораторы протестуют против укороченного режима работы. Правда, некоторые украинские нардепы не стесняются присоединяться к ночным дискотекам.

Кроме того, лишь около 6%, или 170 из 2700, имеющихся в больницах первой волны аппаратов искусственной вентиляции легких используются для лечения инфицированных COVID-19.