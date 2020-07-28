В Минздраве надеются решить вопрос с повышением зарплат бригадам "скорой" уже через неделю

Максим Степанов говорит, что Национальная служба здоровья Украины тормозит выплату повышенных зарплат бригадам скорой помощи на 40%.

Планы повысить выплаты бригадам "скорой помощи" на 40% возникли давно, однако на данный момент эта инициатива заморожена.

Об этом во время брифинга во вторник, 28 июля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, процесс повышения блокирует Национальная служба здоровья Украины, которая не подписывает договора со станциями "скорой помощи". Именно это ведомство финансирует систему здравоохранения.

Максим Степанов также пожаловался на постоянные отговорки, которые ему приходится выслушивать. По словам министра, его постоянно "кормят завтраками".

Читайте также: НСЗУ предлагает поднять базовую ставку до 12 тысяч и просит 67 миллиардов на COVID

Впрочем, руководитель Минздрава рассчитывает в течение недели решить проблему, а работникам НСЗУ посоветовал ознакомиться с условиями работы сотрудников "скорой помощи".

Напомним, Национальная служба здоровья Украины была создана в 2017 году, когда Минздравом руководила Ульяна Супрун.