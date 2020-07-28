На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк: обвал породы

Прокуратура квалифицировала случившееся как нарушение правил безопасности на производстве, повлекшее гибель человека.

Шахтер погиб 27 июля из-за обвала породы, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

Погибший – Прохорцев Константин Валерьевич 1979 года рождения.

Прокуратура Луганской области устанавливает обстоятельства гибели горняка при выполнении работ по уборке породы на шахте "Новодружеская" (ГХК "Лисичанскуголь").

Следствием установлено, что около 15:50 27 июля при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате чего шахтер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).

Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.

Шахта "Новодружеская" расположена в одноименном поселке (Лисичанский горсовет). Вступила в строй в декабре 1939 года.

Напомним, 28 июня в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская". Погиб шахтер Андрей Дреманович 1973 года рождения.