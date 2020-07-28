Стали известны пороговые баллы для двух последних ВНО: по географии и химии

Порог "сдал/не сдал" по географии установлен в 24 балла, а по химии – 13 баллов.

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) 28 июля определила пороговые баллы. Заседание комиссии транслировалось в Facebook.

"Процент участников, которые не преодолевают порог по географии, составляет 5,56%", – сказал глава УЦОКО Валерий Бойко. По химии порог не преодолели 10,15% участников ВНО.

ВНО по географии состоялось 15 июля, в нем приняли участие 92 962 человека

ВНО по химии состоялось 17 июля, в нем приняли участие 10 880 человек.

Ранее экспертная комиссия УЦОКО определила порог "сдал/не сдал" для ВНО по:

истории Украины – 25 баллов,

иностранным языкам – 17 баллов,

биологии – 22 балла,

физике – 12 баллов,

математике – 9 баллов,

украинскому языку и литературе – 22 балла.

Основная сессия ВНО в Украине завершилась 17 июля. Дополнительная сессия началась 24 июля и продлится до 10 августа.

Напомним, украинские репетиторы сдают ВНО для красивых сертификатов и тем самым портят абитуриентам рейтинг. Об этом написал директор Харьковского регионального центра оценивая качества образования Александр Сидоренко. По его словам, подозрительно большое количество учасников ВНО возрастом "за 30" сдают одни и те же предметы четыре года подряд.