В Кропивницком повесился капитан ВСУ

Мужчине было 33 года, на службе его характеризовали хорошо.

В административном центре Кировоградской области повесился на дереве командир противопожарной роты воинской части А-1405.

Событие произошло 27 днем, в лесополосе рядом с улицей Жадова, сообщила "Суспильному" и.о. заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анна Вольская.

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В военной части об этом стало известно в 16:10. По словам Вольской, капитан не находился на службе в это время.

"На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", – добавила она.

Имя военнослужащего не разглашается.

Как сообщалось ранее, вечером 5 июля 19-ти летнего солдата-срочника 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нашли повешенным на отчужденной территории.