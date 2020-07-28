У полтавского преступника навыки выживания в экстремальных условиях, – полиция
Кроме того, по данным полицейских, у Романа Скрипника проблемы с психикой из-за наркотиков
На Полтавщине поиски Романа Скрипника, который 23 июля удерживал в заложниках полицейских, затрудняют персональные навыки подозреваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района. На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях", – сказано в сообщении.
Кроме того, по данным полиции, у Скрипника проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотиков.
Напомним, 23 июля Роман Скрыпник, которого хотели задержать по подозрению в угоне автомобиля, начал угрожать правоохранителям гранатой и взял в заложники полицейского. Обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении Киева. В Решетиловском районе на проселочной дороге он был остановлен, отпустил заложника, который не пострадал, и сбежал в лес.