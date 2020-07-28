Возможный сообщник луцкого террориста вышел под залог

Возможный сообщиник луцкого террориста Максима Кривоша харьковчанин Дмитрий Михайленко вышел из-под стражи после внесения залога.

Об этом сообщил адвокат Михайленко Андрей Костяный, передает "Суспільне".

"Залог внесли, он вышел", – сказал адвокат.

24 июля суд назначил 43-летнему Дмитрию Михайленко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с правом внесения залога в 175 тысяч гривен.

Как мы уже сообщали, 22 июля, в Харькове был задержан мужчина, которого полиция подоревает в сообщничестве луцкому террористу. Дмитрий Михайленко, в доме которого прошли обыски, согласился сотрудничать со следствием. Во время осмотра домовладения подозреваемого полицейские изъяли два пистолета ТТ, пистолет "Дрейзе", патроны, а также детали ручных гранат.