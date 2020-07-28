После террористического акта луцкий террорист Максим Кривош раздал заложникам деньги и извинился.

Об этом сообщила Луцкая телекомпания "Аверс", опубликовав у себя в Facebook запись эфира.

"Из собственных источников нам стало известно, что в сумках Максима Кривоша, который захватил в Луцке автобус с заложниками, были не только взрывчатка и петарды, но и полные упакованные пачки иностранной валюты", – сообщает телеканал.

Опрошенные телеканалом заложники сообщили, что у Кривоша были в сумке доллары и он предложил пассажирам и водителю разделить их. Сообщается, что прямо на месте выяснилось, что деньги были ненастоящие, а сувенирные. Сообщается также, что после задержания злоумышленника и эвакуации заложников купюры были разбросаны по салону.

Телекомпания "Аверс"

"Если бы знать, что луцкий теракт так хорошо закончится, а в конце еще и деньги будут раздавать, в заложники выстроилась бы очередь. Однако про деньги все молчат, а пленники втобуса в Берестечко едва ли не хвалят своего террориста", – отметили в репортаже.

Адвокат Кривоша Сергей Тиможинский рассказал, что при задержании у его подзащитного изъяли 400 или 500 гривен личных денег. О долларах в сумке юрист услышал впервые, он считает, что если такой факт был, правоохранители были обязаны отметить это в протоколе.

Как мы уже сообщали, многие украинцы выразили сомнения, что террорист в Луцке был настоящим а теракт не был спланированной акцией.