Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Роман Скрипник, который 23 июля удерживал в заложниках полицейского, и которого уже шестые сутки не могут найти, мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", – сказал Геращенко.

Тем не менее, по его словам, полиция продолжает вести поиски полтавского террориста.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил замминистра.

Напомним, 23 июля Роман Скрыпник, которого хотели задержать по подозрению в угоне автомобиля, начал угрожать правоохранителям гранатой и взял в заложники полицейского. Обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении Киева. В Решетиловском районе на проселочной дороге он был остановлен, отпустил заложника, который не пострадал, и сбежал в лес.