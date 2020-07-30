После банкета в Черновцах у 20 человек появились симптомы коронавируса

Люди не отказывают себе в развлечениях и не соблюдают правила социальной дистанции.

После многолюдного банкета в Черновцах 20 человек обратились к врачам с симптомами, похожими на коронавирус. Об этом сообщает местное издание molbuk.ua со ссылкой на главного санитарного врача Наталью Гопко.

"У нас есть результаты расследования, которые дают подтверждение заболевания среди гостей больших банкетов на свадьбах, крестинах. Такие случаи зарегистрированы в течение последних двух недель. Сейчас есть информация примерно о 20 больных из числа гостей одного торжественного мероприятия", – сказала Гопко.

По ее словам, количество больных начало расти с конца прошлой недели.

"В субботу-воскресенье, когда обычно мы имели меньшее количество, у нас началось увеличение больных. Но ситуация является закономерной, учитывая оживление общения, восстановление банкетов и активные путешествия. Люди с каждым днем ​​становятся все более беспечными. У нас есть много людей, которые не соблюдают масочный режим, не соблюдают дистанцию. А пока есть больные люди, заболевание будет передаваться", – добавила Гопко.

Как утверждают эпидемиологи, один из важных факторов роста количества больных – празднование больших свадеб в ресторанах.

"На протяжении нескольких недель по количеству больных лидируют Кицманский район, Путильский район и Черновцы. Проедите по трассе в Кицманском районе – возле ресторанов десятки авто, и можно только догадываться, сколько людей внутри. Сейчас подходит к концу полный инкубационный период после завершения Петровского поста. В течение этих двух недель и в выходные, и в будние дни люди празднуют, не отказываясь от многолюдных банкетов ", – объясняет Гопко.

По правилам, гости должны располагаться на расстоянии 1,5-2 метра, также существует норма – 5 квадратных метров на человека.

"Если есть банкет на 50 человек, значит, заведение должно быть на 250 квадратных метров. Этого никто не придерживается. Я понимаю, что всем хочется радости, общения, но нужно помнить, что даже молодые сильные люди могут принести болезнь домой и спровоцировать тяжелое течение болезни у своих родных", – отметила Гопко.

Отметим, за последние сутки в Киеве зафиксирован антирекорд заболевания коронавирусом. Болезнь подтвердили у 199 человек.

А вот нобелевский лауреат по химии, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт считает, что жесткий карантин с запретом на выход из дома спровоцировал больше смертей, чем спас.