Коронавирус в общежитии КПИ: количество больных увеличилось до 133

В общежитии Киевского политехнического института коронавирус диагностировали еще у 81 человека.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Чумак, передает пресс-служба Киевского городского совета.

Общее количество заболевших достигло 133 из 152 курсантов, проживающих в общежитии КПИ.

"Вчера (28 июля, – ред.) специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под контролем", – отметил Чумак.

Он добавил, что в общежитии сейчас проводится текущая дезинфекция.

Отметим, в общежитии столичного КПИ вспышка коронавируса была зафиксирована 26 июля.

За минувшие сутки 28 июля в Украине зафиксировано 1022 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 919).