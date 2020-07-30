Расстрел автомобиля на трассе Киев – Харьков оказался инсценировкой

Полицейские задержали киллера во время передачи 25 тысяч долларов за заказное убийство. Заказчик обещал 50.

Правоохранители заявили, что расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией, которая помогла предотвратить заказное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инсценировка убийства стала возможной в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

Изначально правоохранители установили, что за убийство жителя Донецкой области, известного в преступном мире "авторитета", заказчик обещал 50 тысяч долларов.

В ходе спецоперации полиция поймала киллера прямо во время передачи части денег в сумме 25 тысяч долларов.

Киллеру сообщили о подозрении в совершении преступления. Задержанный – 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Заказчику убийства заочно подготовили подозрение. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, 29 июля на трассе "Киев – Харьков", недалеко от города Пирятин Полтавской области, расстреляли черный Mercedes и убили его водителя.