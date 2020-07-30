Зеленский хочет ввести 6 новых религиозных праздников

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса религиозным праздникам.

Об этом говорится в указе Зеленского.

В частности речь идет о таких праздниках, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и других.

"С целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального", – сказано в документе.

Кабмину необходимо изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что хочет сделать мусульманские праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными в Украине, а в Киеве построить новую большую мечеть