Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получит статус государственных праздников, - Зеленский

Президент также пообещал создать рабочую группу для решения проблем крымских татар

Офис президента создаст рабочую группу для решения проблем крымскотатарского народа.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", – говорит президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В рамках группы будут рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, в частности обеспечение жильем крымских татар. Зеленский напоминает, что в рамках договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсконской области планируют построить около 500 квартир для переселенцев из полуострова, и предложил обсудить в рабочей группе детали их передачи крымским татарам.

Также Зеленский пообещал подписать в ближайшие дни указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Ураза-Байрам – праздник разговения у мусульман после окончания священного месяца Рамадан.

Курбан-Байрам – один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку. Отмечается через 70 дней после Ураза-Байрам.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Также на административной границе между Херсонской областью и Крымом будет построен большой хаб.

"Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, "витрину" нашей страны", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".

Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.