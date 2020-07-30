На Житомирщине мужчина поджег жену из-за ревности

29 июля в селе Давыдовка Житомирской области 50-летний мужчина облил бензином свою жену и поджег. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"29 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации с ожогами 41-летней жительницы с. Давыдовки. Во время проверки полицейские установили, что сожитель потерпевшей облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Сейчас женщина в больнице, а мужчину полицейские задержали. Продолжается расследование", – сказано в сообщении.

Как выяснилось, вечером между супругами возник конфликт на почве ревности. В разгар ссоры мужчина плеснул бензином на жену. Женщина попыталась убежать, но ревнивец бросил в нее спичку.

"Потерпевшая частично сама, частично с помощью соседей сбросила горящую одежду и вместе они потушили огонь. ...Прибывшие медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины", – рассказали полицейские. По их словам, поджигатель был пьян.

Обожжены лицо, шея, частично туловище и руки. "Сегодня была проведена операция", – рассказал врач-комбустиолог ожогового отделения Житомирской областной больницы Сергей Ковалевский.

Соседи говорят, что супруги жили мирно, все делали вместе. У обоих это уже второй брак. У обоих умерли дети. У мужчины сын погиб в АТО, а у женщины три года назад умерла 20-летняя дочь. Накануне бывший муж пострадавшей привез деньги на установку памятника умершей дочери. А нынешний супруг, предполагают односельчане, приревновал.