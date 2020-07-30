Школьники Киева будут начинать учебный день с исполнения гимна

Киевсовет поддержал проект об обязательном исполнении гимна Украины в каждой школе для патриотического воспитания детей.

Об этом сообщил депутат и глава Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук на своей странице в Facebook.

"Только что в 20-00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева", – сообщил Бондарчук.

По его словам, такая мера будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

Член партии "Свобода" Игорь Мирошниченко говорит, что отныне каждый день школьники Киева будут начинать с исполнения гимна.