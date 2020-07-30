Учебный год в Украине начнется 1 сентября, – Шмыгаль

Преподаватели должны будут каждый день проходить температурный скрининг и находиться в масках до начала урока.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с эпидемиологической ситуацией на местах.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в зависимости от эпидситуации, в отдельных территориях, районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

"Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", – сказал главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, преподаватели должны будут каждый день проходить температурный скрининг и находиться в масках до начала урока.

"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", – говорит Ляшко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.