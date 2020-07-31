Немчинов: перепись населения можно будет провести не раньше 2022 года

Для того, чтобы провести перепись в 2022 году, подготовку нужно начать уже в августе 2020-го.

В условиях пандемии коронавируса и карантина о переписи населения пока говорить вообще не приходится.

Об этом министр Олег Немчинов заявил в эфире телеканала "Дом".

"Для того, чтобы запустить правильный процесс, как минимум за полтора года до начала необходимо сделать ряд важных шагов. Если начать этот процесс в августе 2020 года, мы можем говорить о начале переписи в 2022 году", – сказал Немчинов.

По его словам, на данный момент существуют довольно много способов пересчета населения, но в Украине живет немало людей, которые не пользуются интернетом, из-за этого могут остаться не учтенными. Поэтому, по мнению Немчинова, без классических подходов не обойтись.

Кроме того, министр уверен, что в условиях карантина об этой процедуре говорить вообще не стоит.

"Мы же понимаем, что в условиях карантина нет возможности обеспечить безопасность самих переписщиков, пока нет вакцины. Мы не можем запускать несколько десятков тысяч людей, которые должны физически контактировать с сотнями и миллионами граждан", – сказал он.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, на 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение всеукраинской переписи населения – на 2020 год.

По состоянию на 1 декабря 2019 года, согласно данным электронной переписи, в Украине проживало 37,29 млн человек. Тогда эти данные были обнародованы без учета населения оккупированных районов Донбасса и Крыма.