Статистика коронавируса в Украине на 31 июля: за сутки 1090 заболевших

За минувшие сутки 30 июля в Украине зафиксировано 1090 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 1197). Умерли 20 человек (сутками ранее было 23 человек), выздоровели 760. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 69 884 человека с начала эпидемии, летальных случаев – 1 693, выздоровели – 38 752.

Всего проведено 1029220 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 598 пациентов.

Напомним, сегодня, 31 июля, центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна утвердить четыре карантинные зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2736 случаев;

2736 случаев; Волынская область – 3783 случая;

3783 случая; Днепропетровская область – 1402 случая;

1402 случая; Донецкая область – 881 случай;

881 случай; Житомирская область – 1850 случаев;

1850 случаев; Закарпатская область – 5146 случаев;

5146 случаев; Запорожская область – 790 случаев;

790 случаев; Ивано-Франковская область – 4557 случаев;

4557 случаев; Кировоградская область – 703 случая;

703 случая; Киев – 8241 случай;

8241 случай; Киевская область – 3716 случаев;

3716 случаев; Львовская область – 9526 случаев;

9526 случаев; Луганская область – 126 случаев;

126 случаев; Николаевская область – 590 случаев;

590 случаев; Одесская область – 3214 случая;

3214 случая; Полтавская область – 440 случаев;

440 случаев; Ровенская область – 6024 случая;

6024 случая; Сумская область – 485 случаев;

485 случаев; Тернопольская область – 2976 случаев;

2976 случаев; Харьковская область – 3711 случаев;

3711 случаев; Херсонская область – 227 случаев;

227 случаев; Хмельницкая область – 1138 случаев;

1138 случаев; Черновицкая область – 5875 случаев;

5875 случаев; Черкасская область – 924 случая;

924 случая; Черниговская область – 823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.