Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 31 июля: за сутки 1090 заболевших

Статистика коронавируса в Украине на 31 июля: за сутки 1090 заболевших

Фото: LB.ua

Проведено 1 029 220 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 598 пациентов.

За минувшие сутки 30 июля в Украине зафиксировано 1090 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 1197). Умерли 20 человек (сутками ранее было 23 человек), выздоровели 760. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 69 884 человека с начала эпидемии, летальных случаев – 1 693, выздоровели – 38 752.

Всего проведено 1029220 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 598 пациентов.

Напомним, сегодня, 31 июля, центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна утвердить четыре карантинные зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область  2736 случаев;
  • Волынская область  3783 случая;
  • Днепропетровская область  1402 случая;
  • Донецкая область  881 случай;
  • Житомирская область  1850 случаев;
  • Закарпатская область  5146 случаев;
  • Запорожская область  790 случаев;
  • Ивано-Франковская область  4557 случаев;
  • Кировоградская область  703 случая;
  • Киев  8241 случай;
  • Киевская область  3716 случаев;
  • Львовская область  9526 случаев;
  • Луганская область  126 случаев;
  • Николаевская область  590 случаев;
  • Одесская область  3214 случая;
  • Полтавская область  440 случаев;
  • Ровенская область  6024 случая;
  • Сумская область  485 случаев;
  • Тернопольская область  2976 случаев;
  • Харьковская область  3711 случаев;
  • Херсонская область  227 случаев;
  • Хмельницкая область  1138 случаев;
  • Черновицкая область  5875 случаев;
  • Черкасская область  924 случая;
  • Черниговская область  823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.